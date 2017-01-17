Хакеры атаковали компьютеры следователей в Южной Корее

17.01.2017







Неизвестные хакеры взломали компьютеры следователей, которые ведут расследование коррупционного скандала вокруг президента Южной Кореи Пак Кын Хе и вовлечения в государственные дела его приближенной Цой Сун Силь.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационное агентство Рёнхап, используя зарубежные серверы, хакеры взломали личные компьютеры следователей, чтобы через них попасть в сеть группы, занятой расследованием вмешательства Цой Сун Силь в дела государства при попустительстве президента страны. При этом сообщается, что утечки материалов следствия в результате атаки не произошло.

В настоящее время рассматривается версия о попытках через хакерскую атаку помешать расследованию скандала, который обернулся импичментом президента Пак Кын Хе 9 декабря прошлого года.

Судьбу президента сейчас рассматривает конституционный суд страны, который к лету должен вынести решение — утвердить импичмент или восстановить президентские полномочия Пак Кын Хе.

Лениздат

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