Уязвимость в Facebook Messenger позволяет похищать голосовые сообщения

17.01.2017







Пользователи Facebook Messenger , предпочитающие аудиосообщения текстовым, рискуют стать жертвами атаки "человек посередине". Как сообщает издание The Hacker News, египетский исследователь Мохамед А. Басет (Mohamed A. Baset) обнаружил в мессенджере уязвимость, позволяющую похищать с сервера Facebook пересылаемые аудиофайлы и прослушивать голосовые сообщения пользователей.

При каждой записи голосовое сообщение сначала загружается на сервер CDN (https:// z-1-cdn.fbsbx.com/...), а уже оттуда по протоколу HTTPS передается как отправителю, так и получателю. Находящийся в той же сети злоумышленник может с помощью инструмента SSL Strip осуществить атаку "человек посередине" и получить абсолютные ссылки (в том числе встроенный в URL секретный токен для аутентификации) на все аудиофайлы, которыми обмениваются отправитель и получатель. Затем атакующий может изменить HTTPS на HTTP и загрузить файлы без аутентификации.

Атака возможна, поскольку сервер CDN не использует HSTS – механизм, активирующий форсированное защищенное соединение через протокол HTTPS. Кроме того, компания не позаботилась об обеспечении надлежащего процесса аутентификации. Пересылаемые между двумя пользователями файлы должны быть доступны только им двоим, даже если у кого-то третьего есть абсолютная ссылка на данные файлы с секретным токеном.

Исследователь уведомил Facebook об уязвимости, однако компания не спешит исправлять ее. Согласно полученному экспертом ответу, в настоящее время Facebook занимается развертыванием HSTS на своих поддоменах facebook.com.

Securitylab

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