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    Жители Марий Эл лишились свыше 120 тыс. рублей из-за мошенников на Viber

Жители Марий Эл лишились свыше 120 тыс. рублей из-за мошенников на Viber


18.01.2017

Жители Марий Эл лишились свыше 120 тыс. рублей из-за мошенников на Viber

В полицию Марий Эл продолжают поступать заявления о незаконном списании средств с банковских карт. В минувшие выходные жертвами мошенников стали еще пять человек, сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл. Общая сумма ущерба составляет более 120 тысяч рублей.

В Йошкар-Оле пострадало три человека, которые получили в мессенджере Viber сообщение о списании денежных средств с карты. Потерпевшие перезвонили по указанному номеру, где неизвестные, представившись сотрудниками банка, попросили сообщить конфиденциальные данные. В общей сложности злоумышленникам удалось получить порядка 20 тысяч рублей.

 Жителю Моркинского района пришло сообщение о блокировке банковской карты. Связавшись с "банковским служащим", мужчина последовал предложенным инструкциям и, в итоге, лишился 96 тысяч рублей. Жертвой аналогичного мошенничества также стала жительница Звениговского района, у которой злоумышленники выманили 4 тысячи рублей.

 В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование инцидентов и предпринимают меры по розыску преступников.

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