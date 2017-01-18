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    Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг

Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг


18.01.2017

Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг

Президент США Барак Обама принял решение о смягчении приговора информатору WikiLeaks Челси Мэннинг, отбывающей 35-летний срок за публикацию секретных документов Пентагона. Об этом со ссылкой на The New York Times сообщает Republic.

Согласно такому решению главы государства, Мэннинг проведет в тюрьме еще 4 месяца и выйдет на свободу 17 мая 2017 года.

 Всего Обама смягчил сроки 279 заключенным.

 WikiLeaks назвала смягчение приговора победой. Такое сообщение появилось в Twitter-аккаунте организации.

Ранее Челси Мэннинг носила имя Брэдли и была мужчиной. Операцию по смене пола она прошла уже будучи в заключении. Мэннинг был арестован в мае 2010 года в Ираке, где проходил службу. Он признался, что передал сайту WikiLeaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента США. Военный трибунал в конце августа приговорил его к 35 годам тюремного заключения.

В начале июля Мэннинг была госпитализирована после попытки самоубийства. Позже ее адвокат сообщил, что информатор WikiLeaks снова пыталась покончить с собойв октябре, когда ее перевели в карцер за первую попытку суицида. В ноябре Мэннинг обратилась к Обаме с просьбой сократить ей срок заключения.

Лениздат

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