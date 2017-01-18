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    Преступники используют вредонос GhostAdmin для кражи данных

Преступники используют вредонос GhostAdmin для кражи данных


18.01.2017

Исследователь безопасности, известный как MalwareHunterTeam, обнаружил новое вредоносное семейство, позволяющее злоумышленникам получить полный контроль над целевой системой при помощи команд по IRC-каналу.

Вредоносная программа, получившая название GhostAdmin, относится к категории так называемых "ботнет-вредоносов" и, по некоторым данным, уже используется в хакерских атаках.

 Как показал анализ исходного кода, GhostAdmin написан на языке C# и, по всей видимости, является переработанной версией вредоносного ПО CrimeScene, активного 3-4 года назад. Оказавшись на системе, GhostAdmin устанавливает канал связи с управляющим сервером, используемый для отправки команд всем ботам в сети.

GhostAdmin способен взаимодействовать с файловой системой, просматривать определенные URL, загружать и исполнять новые файлы, делать снимки экрана, записывать аудио, разрешать удаленное подключение к рабочему столу, извлекать данные, удалять логи, взаимодействовать с локальными базами данных, удалять историю посещений в браузере и выполнять другие действия.

 Как рассказал MalwareHunterTeam в интервью ресурсу BleepingComputer, разработчиком GhostAdmin является некто под псевдонимом Jarad. Исследователь смог ознакомиться со скриншотами рабочего стола вирусописателя на FTP-сервере, доступ к которому удалось получить при помощи учетных данных, содержащихся в конфигурационном файле вредоноса.

На данном сервере также обнаружился ряд файлов, судя по всему, похищенных у жертв GhostAdmin, в числе которых интернет-кафе и компания, специализирующаяся на проведении лотерей.

По словам MalwareHunterTeam, в настоящее время ботсеть GhostAdmin включает всего 10 инфицированных компьютеров, но будущем их количество может вырасти.

Securitylab

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