    ТБ Форум 2017: "Конфидент" и "Лаборатория Касперского" – партнеры конференции "Актуальные вопросы защиты информации"

Среди участников: представители регуляторов - ФСТЭК России, ФСБ России, Минобороны, СВР, ФСО, Минкомсвязи; руководители отделов защиты информации и департаментов информационной безопасности крупнейших предприятий всех отраслей российской экономики.
На повестке дня:
совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения вопросов защиты информации;
лицензирование деятельности по технической защите конфиденциальной информации;
мониторинг информационной безопасности средств и систем информатизации;
практика выявления и устранения уязвимостей в программном обеспечении информационных систем;
практика внедрения процедур разработки безопасного программного обеспечения;
требования безопасности информации к средствам защиты информации, практика сертификации средств защиты информации;
оценка соответствия информационных систем на соответствие требованиям по защите информации.
Партнер конференции – ГК "Конфидент".Сергей Кузнецов, коммерческий директор ЦЗИ ООО "Конфидент", представит доклад на тему "Взгляд российского разработчика на рынок ИБ в государственном секторе".
Со-партнер – АО "Лаборатория Касперского".Анатолий Виклов, технический эксперт АО "Лаборатория Касперского", расскажет о противодействии целенаправленным атакам в условиях усложнения ИТ-инфраструктуры.
По вопросам участия в экспозиции и деловой программе: