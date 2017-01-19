 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    ТБ Форум 2017: "Конфидент" и "Лаборатория Касперского" – партнеры конференции "Актуальные вопросы защиты информации"

ТБ Форум 2017: "Конфидент" и "Лаборатория Касперского" – партнеры конференции "Актуальные вопросы защиты информации"


19.01.2017

ТБ Форум 2017 "Конфидент" и "Лаборатория Касперского" – партнеры конференции "Актуальные вопросы защиты информации"

В рамках XXII Международного Форума "Технологии безопасности" 8 февраля состоится 7-я конференция "Актуальные вопросы защиты информации".

Регистрация www.tbforum.ru/go

Организатор: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России)

Руководитель: Виталий Лютиков, Заместитель директора ФСТЭК России

Среди участников: представители регуляторов - ФСТЭК России, ФСБ России, Минобороны, СВР, ФСО, Минкомсвязи; руководители отделов защиты информации и департаментов информационной безопасности крупнейших предприятий всех отраслей российской экономики.

На повестке дня:

  • совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения вопросов защиты информации;

  • лицензирование деятельности по технической защите конфиденциальной информации;

  • мониторинг информационной безопасности средств и систем информатизации;

  • практика выявления и устранения уязвимостей в программном обеспечении информационных систем;

  • практика внедрения процедур разработки безопасного программного обеспечения;

  • требования безопасности информации к средствам защиты информации, практика сертификации средств защиты информации;

  • оценка соответствия информационных систем на соответствие требованиям по защите информации.

Партнер конференции – ГК "Конфидент".

Сергей Кузнецов, коммерческий директор ЦЗИ ООО "Конфидент", представит доклад на тему "Взгляд российского разработчика на рынок ИБ в государственном секторе".

Со-партнер – АО "Лаборатория Касперского".

Анатолий Виклов, технический эксперт АО "Лаборатория Касперского", расскажет о противодействии целенаправленным атакам в условиях усложнения ИТ-инфраструктуры.

По вопросам участия в экспозиции и деловой программе:

Ольга Иншакова

Тел. (495) 647-04-42 (доб. 2162)

inshakova@groteck.ru

До встречи на ТБ Форум powered by Intersec!

7 – 9 февраля 2017 года, Крокус Экспо

www.tbforum.ru

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.