ТБ Форум 2017: "Конфидент" и "Лаборатория Касперского" – партнеры конференции "Актуальные вопросы защиты информации" Tweet

ТБ Форум 2017: "Конфидент" и "Лаборатория Касперского" – партнеры конференции "Актуальные вопросы защиты информации"

19.01.2017 19.01.2017



В рамках XXII Международного Форума "Технологии безопасности" 8 февраля состоится 7-я конференция "Актуальные вопросы защиты информации". Регистрация www.tbforum.ru/go Организатор: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) Руководитель: Виталий Лютиков, Заместитель директора ФСТЭК России Среди участников: представители регуляторов - ФСТЭК России, ФСБ России, Минобороны, СВР, ФСО, Минкомсвязи; руководители отделов защиты информации и департаментов информационной безопасности крупнейших предприятий всех отраслей российской экономики. На повестке дня: совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения вопросов защиты информации;

лицензирование деятельности по технической защите конфиденциальной информации;

мониторинг информационной безопасности средств и систем информатизации;

практика выявления и устранения уязвимостей в программном обеспечении информационных систем;

практика внедрения процедур разработки безопасного программного обеспечения;

требования безопасности информации к средствам защиты информации, практика сертификации средств защиты информации;

оценка соответствия информационных систем на соответствие требованиям по защите информации. Партнер конференции – ГК "Конфидент". Сергей Кузнецов, коммерческий директор ЦЗИ ООО "Конфидент", представит доклад на тему "Взгляд российского разработчика на рынок ИБ в государственном секторе". Со-партнер – АО "Лаборатория Касперского". Анатолий Виклов, технический эксперт АО "Лаборатория Касперского", расскажет о противодействии целенаправленным атакам в условиях усложнения ИТ-инфраструктуры. По вопросам участия в экспозиции и деловой программе: Ольга Иншакова Тел. (495) 647-04-42 (доб. 2162) inshakova@groteck.ru До встречи на ТБ Форум powered by Intersec! 7 – 9 февраля 2017 года, Крокус Экспо www.tbforum.ru Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

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