Белый дом помиловал предполагаемого информатора по делу Stuxnet

19.01.2017 19.01.2017



За несколько дней до того, как покинуть пост президента США, Барак Обама помиловал заместителя главы Комитета начальников штабов (Joint Chiefs of Staff) генерала Джеймса Картрайта (James Cartwright). Ранее Картрайт обвинялся в предоставлении журналистам New York Times сведений об опасном черве За несколько дней до того, как покинуть пост президента США, Барак Обама помиловал заместителя главы Комитета начальников штабов (Joint Chiefs of Staff) генерала Джеймса Картрайта (James Cartwright). Ранее Картрайт обвинялся в предоставлении журналистам New York Times сведений об опасном черве Stuxnet . В частности, он якобы сообщил о причастности к кибератакам властей США и Израиля. Напомним, об атаках с применением Stuxnet стало известно в 2010 году. Злоумышленники использовали вредонос для выведения из строя оборудования на заводах по обогащению урана в Иране. В результате ядерная программа страны была сильно подорвана. Согласно сделанному в октябре прошлого года признанию, во время допроса Картрайт солгал сотрудникам ФБР о том, что не контактировал с представителями New York Times. По словам Картрайта, он действительно разговаривал с журналистами, но уже после публикации статьи о Stuxnet, и первоисточником утечки является кто-то другой. Во вторник, 17 января, суд должен был вынести вердикт по делу генерала, однако вместо этого администрация президента объявила о помиловании. За лжесвидетельство Картрайту грозило наказание в виде $500 штрафа или 6 месяцев лишения свободы, однако за сорокалетнюю службу в вооруженных силах США Обама решил помиловать бывшего военного. Как отметили в администрации президента, в ходе слушания дела журналист заявил, что Картрайт действительно связывался с ним. Тем не менее, генерал лишь хотел удостовериться в том, что газета не напечатает информацию, угрожающую нацбезопасности США, и не поведал журналисту никаких новых фактов. Помимо Картрайта, Обама также помиловал главного информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (Chelsea Manning). Securitylab Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

