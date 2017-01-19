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    Пользователям Chrome угрожает новая вредоносная кампания

Пользователям Chrome угрожает новая вредоносная кампания


19.01.2017

Пользователям Chrome угрожает новая вредоносная кампания

Специалисты Proofpoint сообщили о новой вредоносной кампании, направленной на пользователей Chrome для Windows. В ходе операции злоумышленники используют известную цепь компрометации EITest, которая ранее связывалась с атаками с применением различных наборов эксплоитов.

Новый виток атак был зафиксирован в начале декабря 2016 года. Эксперты заметили, что один из сайтов, скомпрометированных EITest, загружает на компьютеры посетителей файл "Chrome_Font.exe". Как только жертва запускала браузер Chrome, внедренный на страницу код делал текст не читаемым, а на экране отображалось фальшивое уведомление о необходимости загрузки и установки файла, якобы содержащего новые шрифты. Уведомление невозможно закрыть, нажав на "Х", поэтому пользователь вынужден разрешить загрузку файла, который на деле является вредоносным ПО. Как подозревают исследователи, под файлом Chrome_Font.exe скрывается рекламное ПО Fleercivet.

 "Инфицирование происходит просто: если жертва соответствует установленным критериям - целевая страна, корректный User-Agent (Chrome на компьютерах под управлением Windows) и правильный Referer - на страницу внедряется скрипт, переписывающий скомпрометированный web-сайт в браузере потенциальной жертвы. Текст становится нечитаемым, тем самым создавая для пользователя проблему", - пояснил эксперт Proofpoint, известный как Kafeine.

 По словам эксперта, злоумышленники отошли от практики использования эксплоит-паков для доставки вредоносов и сейчас изобретают новые стратегии, в том числе с применением методов социальной инженерии. Так же как в случаях с другими угрозами, преступники эксплуатируют человеческий фактор, обманом вынуждая пользователей загружать и устанавливать вредоносное ПО.

Securitylab

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