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    ESET: мошенники в WhatsApp раздают бесплатный интернет

ESET: мошенники в WhatsApp раздают бесплатный интернет


19.01.2017

ESET мошенники в WhatsApp раздают бесплатный интернет

 Потенциальная жертва получает сообщение в группе или от пользователя WhatsApp из списка контактов. Ей предлагают перейти по ссылке, чтобы подключиться к бесплатному интернету без использования Wi-Fi. Технически невозможно, но неопытным пользователям идея может показаться привлекательной.

Если пользователь кликает по ссылке, фишинговая страница определяет язык, установленный для мобильного устройства, и показывает локализованный контент. Пока мошенники используют английский и испанский языки, но ничто не мешает им переключиться на другую аудиторию.

Жертву просят поделиться ссылкой на "приложение для бесплатного интернета", как минимум, с 13 пользователями или пятью группами WhatsApp. Так осуществляется дальнейшее распространение фишинговой ссылки.

Чтобы убедить жертву, мошенники приводят на фишинговой странице "комментарии Facebook-пользователей". Поддельные, конечно, – таких аккаунтов не существует.

Поделившись ссылкой, пользователь пытается подключиться к обещанному бесплатному интернету, скачав "революционное приложение". Как правило, это заканчивается кражей персональной информации, включая данные банковских карт, и подпиской на дорогостоящие SMS-сервисы.

ESET рекомендует игнорировать подобные предложения и предупреждать об опасности знакомых пользователей, попавшихся на удочку мошенников.

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