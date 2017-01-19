Суд Испании рассмотрит возможность экстрадиции задержанного российского хакера в США

19.01.2017







Задержанный в Барселоне российский программист Станислав Лисов передан Национальной судебной коллегии Испании, которая решит вопрос о его экстрадиции в США. Об этом со ссылкой на гражданскую гвардию королевства сообщает ТАСС.

Представитель правоохранительных органов пояснил, что Лисова задержали, поскольку существует ордер на его арест, выданный американской стороной. По словам собеседника агентства, россиянина подозревают в мошенничестве.

"В понедельник (Лисов) был передан Национальной судебной коллегии, также было уведомлено посольство РФ в Испании. Теперь нужно дождаться, что скажут судебные органы (Испании), следует ли выдать его тем, кто направил запрос", ? уточнили в гражданской гвардии, добавив, что сейчас решается вопрос об экстрадиции россиянина в США.

Уполномоченный российского министерства иностранных дел по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов отреагировал на задержание Лисова. По его словам, Москва внимательно отслеживает ситуацию. Кроме того, сообщил Долгов, в настоящее время россиянин находится в следственном изоляторе в Барселоне.

"Наше генеральное консульство находится с ним в контакте, консульский сотрудник его посещал. Жалоб на содержание у нашего гражданина нет на данном этапе. Нашему гражданину оказывается вся необходимая консульская поддержка. Посольство России в Мадриде и генконсульство в Барселоне делают все необходимое для того, чтобы законные права российского гражданина были соблюдены", ? сказал уполномоченный МИДа по правам человека, добавив, что Лисову предоставлен бесплатный государственный защитник.

Ранее Дарья Лисова, супруга задержанного, сообщила, что 13 января программист из Таганрога был задержан в аэропорту Барселоны по запросу ФБР и Интерпола США. СМИ сообщали, что Лисова подозревают в причастности к кибератакам.

Лениздат

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