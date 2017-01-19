 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Суд Испании рассмотрит возможность экстрадиции задержанного российского хакера в США

Суд Испании рассмотрит возможность экстрадиции задержанного российского хакера в США


19.01.2017

Суд Испании рассмотрит возможность экстрадиции задержанного российского хакера в США

Задержанный в Барселоне российский программист Станислав Лисов передан Национальной судебной коллегии Испании, которая решит вопрос о его экстрадиции в США. Об этом со ссылкой на гражданскую гвардию королевства сообщает ТАСС.

 Представитель правоохранительных органов пояснил, что Лисова задержали, поскольку существует ордер на его арест, выданный американской стороной. По словам собеседника агентства, россиянина подозревают в мошенничестве.

 "В понедельник (Лисов) был передан Национальной судебной коллегии, также было уведомлено посольство РФ в Испании. Теперь нужно дождаться, что скажут судебные органы (Испании), следует ли выдать его тем, кто направил запрос", ? уточнили в гражданской гвардии, добавив, что сейчас решается вопрос об экстрадиции россиянина в США.

 Уполномоченный российского министерства иностранных дел по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов отреагировал на задержание Лисова. По его словам, Москва внимательно отслеживает ситуацию. Кроме того, сообщил Долгов, в настоящее время россиянин находится в следственном изоляторе в Барселоне.

 "Наше генеральное консульство находится с ним в контакте, консульский сотрудник его посещал. Жалоб на содержание у нашего гражданина нет на данном этапе. Нашему гражданину оказывается вся необходимая консульская поддержка. Посольство России в Мадриде и генконсульство в Барселоне делают все необходимое для того, чтобы законные права российского гражданина были соблюдены", ? сказал уполномоченный МИДа по правам человека, добавив, что Лисову предоставлен бесплатный государственный защитник.

 Ранее Дарья Лисова, супруга задержанного, сообщила, что 13 января программист из Таганрога был задержан в аэропорту Барселоны по запросу ФБР и Интерпола США. СМИ сообщали, что Лисова подозревают в причастности к кибератакам. 

Лениздат

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.