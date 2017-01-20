Касперский прогнозировал рост числа атак на российские промышленные объекты

20.01.2017







В нынешнем году в России ожидается рост числа хакерских атак. Киберпреступники будут атаковать самые разнообразные компьютеризированные устройства, в том числе объекты критической инфраструктуры и производства. Об этом в среду, 18 января, сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на главу "Лаборатории Касперского" Евгения Касперского.

Как рассказал Касперский в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, исследователи его компании уже несколько лет подряд наблюдают усиление вредоносной активности в "нетрадиционных сегментах". Речь идет об устройствах "Интернета вещей" (IoT), таких как камеры видеонаблюдения, ставших излюбленной целью хакеров наряду с компьютерами и мобильными телефонами. Напомним, в прошлом году проблема безопасности IoT-устройств всколыхнула общественность после появления опасного ботнета Mirai.

Отвечая на вопрос о главных киберугрозах в 2017 году, Касперский выразил беспокойство по поводу усиления в России кибератак на промышленные объекты, представляющие собой сложные компьютеризированные системы.

Securitylab

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