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    Столтенберг заявил о росте числа кибератак на системы НАТО

Столтенберг заявил о росте числа кибератак на системы НАТО


20.01.2017

Столтенберг заявил о росте числа кибератак на системы НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обеспокоен стремительным ростом числа хакерских атак на системы Североатлантического альянса. По его словам, в 2016 году количество атак возросло на 60%, передает Die Welt.

Ежемесячно на протяжении минувшего года эксперты фиксировали порядка 500 хакерских атак, большая часть из которых спонсировалась сторонними государствами.

 "Я чрезвычайно обеспокоен подобным развитием ситуации и киберзащита станет одной из ключевых тем на следующем саммите НАТО", - заявил генсекретарь НАТО.

 Ранее Еврокомиссия также отметила резкий всплеск кибератак на серверы Евросоюза в 2016 году. В частности, было зафиксировано 110 отдельных попыток взлома серверов ЕК, что на 20% превысило показатель 2015 года.

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