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    Хакер осужден за кибератаки на системы госструктур Новосибирска

Хакер осужден за кибератаки на системы госструктур Новосибирска


20.01.2017

Хакер осужден за кибератаки на системы госструктур Новосибирска

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, осуществившего ряд хакерских атак на информационные системы органов власти Новосибирска, институтов СО РАН и госучреждений Алтайского края, передает информагентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Новосибирской области.

Как сообщается, в апреле 2016 года сотрудники ФСБ выявили и пресекли деятельность новосибирца, который при помощи вредоносного ПО осуществил хакерские атаки на сайт мэрии Новосибирска и ряд институтов Сибирского отделения РАН.

 Хакер был признан виновным по статье УК РФ "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ" и приговорен к одному году ограничения свободы.

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