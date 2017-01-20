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    Задержанного в Испании россиянина подозревают в создании "банковского" трояна

Задержанного в Испании россиянина подозревают в создании "банковского" трояна


20.01.2017

Задержанного в Испании россиянина подозревают в создании "банковского" трояна

Задержанного в Испании по запросу ФБР Станислава Лисова подозревают в разработке трояна NeverQuest, который обеспечивал доступ к компьютерам пользователей и финансовых учреждений.

 Как рассказали РИА "Новостям" в Гражданской Гвардии Испании, с помощью вредоносной программы можно было похитить учетные банковские данные.

 В ведомстве полагают, что Лисов является "одним из самых важных российских хакеров, которых разыскивают США". Его подозревают в компьютерном взломе и мошенничестве с использованием электронных средств. Сумма нанесенного им ущерба оценивается в 5 миллионов долларов.

 Ранее супруга россиянина Дарья Лисова сообщила, что правоохранительные органы Испании задержали ее мужа по запросу ФБР. Его подозревают в причастности к хакерским атакам. Она рассказала, что ее муж работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов.

 Напомним, 13 января программист из Таганрога был задержан в аэропорту Барселоны по запросу ФБР и Интерпола США. СМИ сообщали, что Лисова подозревают в причастности к кибератакам. Позже в гражданской гвардии рассказали, что задержанный передан Национальной судебной коллегии Испании, которая решит вопрос о его экстрадиции в США.

 Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание Станислава Лисова в Испании. В частности, представитель Кремля заявил, что если граждане России не причастны к противоправным действиям, российские власти не допустят ущемления их прав и интересов, где бы они ни находились.

 Добавим также, франция ЛДПР в Государственной думе обратилась к МИД России с просьбой жестко отреагировать на задержание в Испании россиянина.

Лениздат

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