Хакерский форум Darkode стал жертвой взлома

23.01.2017







Неизвестные злоумышленники атаковали хакерский форум Darkode и похитили базу данных с информацией об учетных данных его пользователей, сообщает Motherboard. Похищенные сведения также включают IP-адреса и адреса электронной почты. Этот факт особенно волнует администраторов ресурса, поскольку многие посетители могли быть вовлечены в незаконную деятельность

"Дорогой фейк Darkode, мы завладели вашим форумом. У ваших админов ужасная безопасность", - говорится в сообщении, опубликованном хакерами.

По признанию одного из администраторов Darkode, известного как Bullets, отчасти атака оказалась успешной из-за повторного применения пароля, уже использовавшегося на другом взломанном сайте.

"Мне хотелось взглянуть, что на самом деле происходит. Это единственная причина, по которой я присоединился [к форуму - ред.]. Я использовал распространенный пароль, так как думал, что не задержусь на сайте. Мне казалось, что даже если к нему получит доступ кто-нибудь еще, это не будет большой проблемой", - пояснил Bullets.

Напомним, оригинальная торговая площадка Darkode,специализировавшаяся на продаже вредоносного ПО и похищенных данных, прекратила существование в 2015 году после операции ФБР. Однако в декабре 2016 года Darkode снова вернулся в игру.

Securitylab

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