    Хакеры похитили данные 1 млн поклонников Clash of Clans

Разработчик популярной мобильной игры Разработчик популярной мобильной игры Clash of Clans финская компания Supercell сообщила о взломе форума своего сообщества. Согласно официальному уведомлению, в результате инцидента, произошедшего в сентябре прошлого года, были похищены данные (электронные адреса и зашифрованные пароли) порядка 1 млн пользователей. В ходе атаки неизвестные хакеры проэксплуатировали уязвимость в движке vBulletin. В прошлом году с ее помощью злоумышленники также взломали поддомены Mail.ru, форумы сайтов Brazzers Epic Games, Dota 2 Dev, Clash of Kings и Ubuntu. Кроме того, в результате взлома ресурса DLH.net были похищены более 9 млн цифровых ключей Steam. "Как сообщалось ранее, для нашего форума мы используем программное обеспечение от vbulletin.com. В настоящее время мы изучаем уведомление об уязвимости, позволившей сторонним хакерам получить незаконный доступ к некоторой информации пользователей форума, в том числе к ряду адресов электронной почты и защищенным паролям", - сообщает разработчик. Согласно заявлению Supercell, утечка не затронула игровые учетные записи. Участникам форума компания рекомендует сменить пароли. Securitylab Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

