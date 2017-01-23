 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Хакеры похитили данные 1 млн поклонников Clash of Clans

Хакеры похитили данные 1 млн поклонников Clash of Clans


23.01.2017

Хакеры похитили данные 1 млн поклонников Clash of Clans

Разработчик популярной мобильной игры Clash of Clans финская компания Supercell сообщила о взломе форума своего сообщества. Согласно официальному уведомлению, в результате инцидента, произошедшего в сентябре прошлого года, были похищены данные (электронные адреса и зашифрованные пароли) порядка 1 млн пользователей.

В ходе атаки неизвестные хакеры проэксплуатировали уязвимость в движке vBulletin. В прошлом году с ее помощью злоумышленники также взломали поддомены Mail.ru, форумы сайтов Brazzers Epic Games, Dota 2 Dev, Clash of Kings и Ubuntu. Кроме того, в результате взлома ресурса DLH.net были похищены более 9 млн цифровых ключей Steam.

 "Как сообщалось ранее, для нашего форума мы используем программное обеспечение от vbulletin.com. В настоящее время мы изучаем уведомление об уязвимости, позволившей сторонним хакерам получить незаконный доступ к некоторой информации пользователей форума, в том числе к ряду адресов электронной почты и защищенным паролям", - сообщает разработчик.

 Согласно заявлению Supercell, утечка не затронула игровые учетные записи. Участникам форума компания рекомендует сменить пароли.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.