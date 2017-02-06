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    Китайские хакеры атакуют военные ведомства и аэрокосмические организации в СНГ

Китайские хакеры атакуют военные ведомства и аэрокосмические организации в СНГ


06.02.2017

Китайские хакеры атакуют военные ведомства и аэрокосмические организации в СНГ

Китайская хакерская группировка, специализирующаяся на кибершпионаже, атакует военные и аэрокосмические организации в России и соседних странах. В кампании, зафиксированной экспертами компании Proofpoint в июле 2016 года, злоумышленники использовали вредоносное ПО NetTraveler (также известно как TravNet) и троян удаленного доступа PlugX. Примерно в то же время группировка начала применять новый загрузчик ZeroT и файлы в формате .chm (Compressed HTML Help) для доставки PlugX.

Атакующие рассылают жертвам CHM-файл, содержащий файл HTM и исполняемый файл. После открытия справки на экране отображается русскоязычное уведомление UAC (Контроль учетных записей) о запуске "неизвестной программы". Если пользователь согласится, на компьютер будет загружен ZeroT.

 Для распространения загрузчика группировка также использует специально сформированные документы Microsoft Word и самораспаковывающиеся RAR-архивы. Значительная часть этих архивов включала исполняемый файл Go.exe, использующий инструмент Event Viewer ("Просмотр событий") для обхода UAC в Windows.

 Оказавшись на системе, ZeroT связывается с управляющим сервером и отправляет информацию о зараженной системе. Далее ZeroT загружает троян PlugX либо в виде незашифрованного PE-файла, либо в виде Bitmap (.bmp) файла, использующего стеганографию для сокрытия вредоносного ПО.

Securitylab

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