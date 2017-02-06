Google обязали передавать ФБР письма пользователей с иностранных серверов

06.02.2017







Суд в США обязал компанию Google, входящую в холдинг Alphabet, раскрывать содержание почтовых ящиков своих клиентов, которые хранятся на серверах за рубежом.

Федеральный судья-магистрат штата Филадельфия Томас Рутер постановил, что компания обязана передать содержание сообщений электронной почты с иностранного сервера в случае запроса Федерального бюро расследований (ФБР).

"Хотя извлечение информации с помощью Google из многочисленных центров обработки данных за границей имеет потенциал для нарушения законодательства о вторжении в частную жизнь, фактическое нарушение неприкосновенности частной жизни происходит в случае раскрытия информации в Соединенных Штатах", — пишет Reuters.

Представители Alphabet планируют обжаловать решение суда, отмечает RNS.

Журдом



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