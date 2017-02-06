Россию, Китай и Иран обвинили в кибератаках на сайт правительства Нидерландов

06.02.2017







Руководитель нидерландской разведки Роб Бертоле заявил, что хакеры из России, Китая и Ирана осуществили сотни атак на сайт правительства страны за последние шесть месяцев.

"Я расцениваю это как угрозу нашей демократии. Опасность состоит в том, что они смогут оказать влияние на работу нашего парламента и те решения, которые принимает правительство", — передает "Интерфакс" слова Бертоле со ссылкой на его интервью нидерландскому телевидению.

Глава нидерландской разведки также отметил, что российские хакеры, в частности, пытались получить доступ к секретным документам нидерландских властей.

Бертоле подчеркнул, что целью кибератак стали не только голландское правительство, но и национальные компании.

Лениздат

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