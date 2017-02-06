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    Хакеры Anonymous взломали 10 тысяч сайтов в Tor

Хакеры Anonymous взломали 10 тысяч сайтов в Tor


06.02.2017

Члены хакерской группировки Anonymous взломали серверы хостинг-провайдера Freedom Hosting II. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Next Web.

В результате взлома были скомпрометированы данные более 10 тысяч сайтов в Tor, которые пользовались услугами провайдера. На каждом ресурсе взломщики разместили сообщение о том, что в инциденте виновны Freedom Hosting II, которые выступают против распространения детской порнографии, но при этом обслуживают сайты такой тематики.

Хакеры скопировали базу данных хостера и опубликовали ее в открытом доступе.

По данным известного ресурса Have I Been Pwned?, специализирующегося на проверках взломов, в сети оказалась персональная информация 381 тысячи пользователей. Кроме того, 21 процент взломанных почтовых адресов уже были скомпрометированы злоумышленниками во время массовых утечек баз данных популярных ресурсов, в том числе Yahoo! и Myspace.

Анализ опубликованных материалов показал, что более половины взломанных сайтов содержали контент порнографического характера с участием детей.

Издание отмечает, что, вероятно, базу изучат правоохранительные органы, что может привести к массовым задержаниям посетителей сайтов с противоправным контентом.

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