"Доктор Веб" обнаружил Windows-троянца, заражающего Linux-устройства

06.02.2017







Linux.Mirai— самый распространенный на сегодняшний день троянец для операционных систем семейства Linux. Первая версия этой вредоносной программы была добавлена в вирусные базы Dr.Web под именем Linux.DDoS.87 еще в мае 2016 года. С тех пор она приобрела большую популярность у вирусописателей, поскольку ее исходные коды были опубликованы в свободном доступе. А в феврале текущего года специалисты компании "Доктор Веб" исследовали троянца для OC Windows, способствующего распространению Linux.Mirai.

Новая вредоносная программа получила наименование Trojan.Mirai.1. При запуске троянец соединяется со своим управляющим сервером, скачивает оттуда конфигурационный файл и извлекает из него список IP-адресов. Затем Trojan.Mirai.1 запускает сканер, который обращается к сетевым узлам по адресам из конфигурационного файла и пытается авторизоваться на них с заданным в том же файле сочетанием логина и пароля. Сканер Trojan.Mirai.1 умеет опрашивать несколько TCP-портов одновременно.

Если троянцу удается соединиться с атакуемым узлом по любому из доступных протоколов, он выполняет указанную в конфигурации последовательность команд. Исключение составляют лишь соединения по протоколу RDP — в этом случае никакие инструкции не выполняются. Помимо этого, при подключении по протоколу Telnet к устройству под управлением Linux он загружает на скомпрометированное устройство бинарный файл, который в свою очередь скачивает и запускает вредоносную программу Linux.Mirai.

Кроме того, Trojan.Mirai.1 может выполнять на удаленной машине команды, использующие технологию межпроцессного взаимодействия (inter-process communication, IPC). Троянец умеет запускать новые процессы и создавать различные файлы – например, пакетные файлы Windows с тем или иным набором инструкций. Если на атакованном удаленном компьютере работает система управления реляционными базами данных Microsoft SQL Server, Trojan.Mirai.1 создает в ней пользователя Mssqla с паролем Bus3456#qwein и привилегиями sysadmin. От имени этого пользователя при помощи службы SQL server job event автоматически выполняются различные вредоносные задачи. Таким способом троянец, например, запускает по расписанию исполняемые файлы с правами администратора, удаляет файлы или помещает какие-либо ярлыки в системную папку автозагрузки (либо создает соответствующие записи в системном реестре Windows). Подключившись к удаленному MySQL-серверу, троянец с аналогичными целями создает пользователя СУБД MySQL с именем phpminds и паролем phpgod.

Trojan.Mirai.1 добавлен в вирусные базы Dr.Web и потому не представляет опасности для наших пользователей.

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