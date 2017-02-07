Мошенники подделывают сайты страховщиков для продажи полисов ОСАГО

07.02.2017







На прошлой неделе в Рунете активизировались мошенники, создающие "клоны" сайтов страховых компаний для продажи электронных полисов ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова.

Как пояснил Ефремов, чаще всего преступники создают сайты, имитирующие легитимные ресурсы известных брендов, таких как "Росгосстрах", ВСК и РЕСО. Подделки сделаны весьма искусно и действительно визуально очень похожи на настоящие. Кроме того, стали появляться сайты посредников, перепродающих полисы различных компаний. Напомним, российское законодательство запрещает посредничество в сфере электронного ОСАГО.

Ничего не подозревающие пользователи заходят на поддельный сайт, оплачивают полис, однако взамен ничего не получают. Представители "Росгосстраха" и ВСК признали наличие проблемы. По их словам, адреса мошеннических ресурсов очень похожи на настоящие или содержат слово osago. В большинстве случаев сайты зарегистрированы на анонимных лиц.

Как сообщили в "Росгосстрахе", иногда мошенники присылают оплатившему полис покупателю PDF-документы, скопированные с настоящих бланков электронных полисов ОСАГО. На них даже стоят подписи и печати, однако такие полисы отсутствуют в базах данных страховщиков и являются недействительными. Страховые компании не несут ответственности по таким полисам, а в ГИБДД подобные документы будут приравнены к отсутствию полиса.

Securitylab

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