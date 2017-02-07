 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Около 20 польских банков стали жертвами кибератаки

Около 20 польских банков стали жертвами кибератаки


07.02.2017

Около 20 польских банков стали жертвами кибератаки

Компьютерные системы ряда банков в Польше были инфицированы вредоносным ПО в результате крупнейшей в истории страны кибератаки на финансовый сектор.

За последнюю неделю сотрудники служб безопасности нескольких польских банков обнаружили в компьютерных системах финорганизаций вредоносное ПО. Как сообщает ресурс BadCyber, источником заражения стала Комиссия по финансовому надзору (КФН, государственный орган надзора за финансовым рынком в Польше). Представители КФН подтвердили факт компрометации внутренних систем регулятора, но не предоставили подробности инцидента, лишь отметив, что атаки были осуществлены "кем-то из другой страны".

Неизвестный атакующий модифицировал один из файлов JavaScript на сайте КФН и разместил на ресурсе вредоносный JS-скрипт, который, в свою очередь, загружал вредоносное ПО. Оказавшись на системе, вредоносная программа связывалась с размещенными за границей серверами и осуществляла различные действия с целью разведки и хищения данных. В некоторых случаях злоумышленникам удалось получить контроль над критически важными серверами в инфраструктурах целевых банков. Как отмечается, речь идет о ранее неизвестном семействе вредоносного ПО.

 После того, как выяснилось, что загрузка вредоносных файлов была произведена с серверов регулятора, КФН приняла решение отключить всю систему "для сохранения доказательств".

 По имеющимся данным, жертвами кибератаки стали около 20 коммерческих банков Польши. В настоящее время КФН и правоохранительные органы страны ведут расследование инцидента. Фактов хищения средств со счетов клиентов финорганизаций не обнаружено.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.