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    Хакеры атаковали сайт Национального совета Австрии

Хакеры атаковали сайт Национального совета Австрии


07.02.2017

Хакеры атаковали сайт Национального совета Австрии

Сайт Национального совета Австрии 5 февраля подвергся атаке хакеров. Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

 Отмечается, что технические специалисты законодательного органа оперативно отразили атаку. По их данным, серьезного ущерба или утечки информации не произошло. Австрийские спецслужбы выясняют причины кибератаки и кто был ее организатором.

 За последнее время ряд стран заявил о хакерских атаках на правительственные ресурсы. Среди них — Нидерланды, Норвегия, Польша и многие другие. Во всех случаях звучали заявления, что киберпреступники связаны с Россией.

Лениздат

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