В ходе исследования Microsoft о культуре общения в Сети был изучен негативный опыт взаимодействия пользователей в интернет-среде с точки зрения культуры и личной безопасности, а также последствия такого взаимодействия

07.02.2017







Согласно международному исследованию Microsoft о культуре общения в Сети — Digital Civility Index, трое из четырех россиян хотя бы однажды подвергались оскорблениям и плохому обращению в Интернете. Россия оказалась на 12 месте в рейтинге стран по уровню онлайн-общения.

Microsoft провела опрос респондентов в возрасте от 13 до 74 лет в 14 странах мира, в том числе в России, США, Великобритании, Германии и Китае.

В ходе исследования был изучен негативный опыт взаимодействия пользователей в интернет-среде с точки зрения культуры и личной безопасности, а также последствия такого взаимодействия. Для измерения индекса DCI компания выделила четыре основные категории рисков: поведенческие, нежелательных коммуникаций, сексуальные и репутационные.

В результате оказалось, что интернет-угрозы широко распространены во всех странах — с ними сталкивались более 65% респондентов. При этом многие пользователи отметили реальные последствия различных инцидентов в Сети. Самые распространенные из них — потеря доверия, стресс и стремление пользователей к повышению конфиденциальности в Интернете.

Россияне, по сравнению с пользователями из других стран, больше других подвержены поведенческим рискам: оскорблениям в Интернете (44% при среднем уровне в остальных странах 14%), а также плохому обращению в Сети (47% против 20%).

Распространенными оказались и репутационные риски — Россия заняла второе место (17% против 12% в мире) по частоте случаев раскрытия информации о личной жизни пользователя. Также Россия оказалась на первом месте по ненавистническим высказываниям в Сети (агрессивная речь — 32% против 15% в мире). Однако с сексуальными рисками россияне сталкиваются реже, чем жители других стран (24% против 30% в мире).

Аналитики выяснили, что мужчины больше женщин подвержены рискам в Интернете во всех категориях, причем как в России (77% у мужчин и 72% у женщин), так и во всем остальном мире (67% у мужчин и 62% у женщин).

Взрослая аудитория в целом более подвержена вероятности встретиться с угрозой в Интернете, чем подростки. При этом несовершеннолетние пользователи гораздо чаще лично знали своих онлайн-обидчиков (63% против 39%). Угрозы в Сети для подростков влекли за собой больше социальных последствий (потерю друзей и пропуск школьных занятий), в то время как для взрослых риски вызывали потерю доверия к людям и стресс.

Большинство респондентов отметили, что столкновение с рисками в виртуальной среде несет в себе вполне реальные последствия.

Сomputerworld

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