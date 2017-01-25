В "Агоре" заметили увеличение цензуры в Рунете

07.02.2017







Международная правозащитная организация "Агора" подготовила доклад "Свобода интернета 2016", согласно которому в РФ зафиксировано почти в восемь раз больше фактов ограничения свободы интернета, чем годом ранее.

"В течение 2016 года нами зарегистрировано 116?103 отдельных факта ограничения свободы интернета в России", — цитирует "Интерфакс" текст доклада.

При этом в 2015 году правозащитники выявили чуть более 15 тысяч таких фактов.

По мнению представителей "Агоры", абсолютное большинство случаев связано с фильтрацией и блокированием контента, а также с запретом информации.

Значительное увеличение общего числа фактов в целом и количества дел, связанных с ограничением доступа к информации, в частности, исследователи объясняют тем, что опубликованные Роскомнадзором результаты деятельности за год позволили учесть число заблокированных по прямым решениям государственных органов сайтов, а также случаи удаления информации администраторами ресурсов после включения их в реестры запрещенных.

Как отметили правозащитники, пользователи Сети более 30 субъектов РФ общим числом жителей более 82 млн человек в 2016 году столкнулись с серьезным давлением.

Так, значительно ухудшилась ситуация в Северной Осетии, Хакасии, Марий Эл, Чувашии, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургский, Свердловской, Тверской, Тюменской областях, а также Пермском крае.

Напомним, согласно ежегодному докладу неправительственной организации Freedom House, Россия является несвободной страной. В этом году РФ набрала 20 баллов из 100 по шкале, где 0 означает полную замкнутость, а 100 — полную открытость. В частности, авторы доклада отметили, что в 2016 году российские власти усилили контроль над медиасредой, насыщая информационное поле националистической пропагандой и подавляя независимые СМИ. Внимание Freedom House привлекла ситуация с "разгоном" редакции РБК, которую исследователи связали с публикацией материала о предполагаемой дочери Путина.

Более того, как считают эксперты, опрошенные Лениздат.Ру, законы в сфере медиа, принятые в 2016 году, являются регрессивными, приняты без учета мнения отрасли и могут серьезно повлиять на уровень свободы слова в стране и деятельность информационных посредников. При этом власти не выдвинули каких-то принципиально новых идей, а лишь подкручивали "старые гайки", практически все инициативы касаются ограничения интернета. Эксперты предполагают, что этот тренд сохранится и в 2017 году — будет принято немало законов и подзаконных актов, которые станут развитием уже принятых положений.

Лениздат

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