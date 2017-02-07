Госдуме предложат активнее бороться с пиратскими сайтами

07.02.2017







В ближайшее время в Государственную думу будет внесен законопроект, который позволит эффективнее бороться с "зеркалами" пиратских сайтов.

Зампредседателя комитета Госдумы по культуре, депутат от "Единой России" Александр Шолохов рассказал, что предложенные в антипиратское законодательство поправки носят характер не столько ужесточения, сколько упорядочивания существующей практики. Он уточнил, что инициативы будут внесены в весеннюю сессию группой депутатов профильного комитета.

"Сегодня есть сайт, который распространяет пиратскую продукцию. Нужно, чтобы сам владелец лазил и искал, где его права нарушены, подавал заявление, после этого должен состояться суд", — передает слова Шолохова агентство ТАСС.

Парламентарий также отметил, что процедура крайне сложная, сейчас она немного упростилась, в некоторых случаях можно требовать от владельцев сайтов закрытия страницы, в случае неисполнения можно закрыть сайт.

"Но тут же возникает сайт-„зеркало", и этот процесс откровенно издевательский. Никто не боится нарушать авторские права", — уточнил депутат, напомнив при этом, что ранее министр культуры Владимир Мединский представил депутатам "предложения в законодательство об авторском праве в целях защиты прав в интернете прежде всего кинематографистов, но не только".

"Там у нас полное взаимопонимание и поддержка", — подтвердил зампред комитета Госдумы.

Вторая часть предлагаемых Минкультуры поправок касается учета объектов авторского права в интернете.

"С момента начала распространения в интернете литературных произведений, кинематографии, научных данных и многого другого мы вступили в совершенно другую эпоху. Она характеризуется прежде всего общедоступностью", — уточнил Шолохов.

Речь, как он отметил, идет скорее об "алгоритме применения законодательства в условиях электронного века, когда интернет становится основным распространителем" объектов авторского права.

Напомним, ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что Россия нуждается в более жестком "антипиратском" законодательстве. Иначе можно будет поставить крест на существовании авторов, которые способны зарабатывать себе на хлеб. Нарушителю предлагается выписывать штраф. Министр для примера привел Германию, где максимальный штраф за скачивание нелицензионного контента составляет до тысячи евро. Позже в Минкультуры подтвердили разработку соответствующего законопроекта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не станет комментировать законопроект Минкультуры.

При этом глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что в ведомстве не поддерживают инициативу о штрафах для пользователей за скачивание пиратского контента.

Добавим, "антипиратский" закон был принят Госдумой в июне 2013 года. Он предполагает, что сайты с пиратским контентом могут быть заблокированы решением суда по требованию правообладателя в случае нарушения авторских прав. Первоначально закон касался лишь фильмов, но 1 мая 2015 года был распространен на музыку, книги и софт. Мосгорсуд — инстанция, где правообладатели могут потребовать удаления пиратского контента, а при необходимости — и блокировки ресурса.

Лениздат

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