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    InterContinental Hotels Group подтвердила утечку данных в 12 отелях

InterContinental Hotels Group подтвердила утечку данных в 12 отелях


07.02.2017

В конце декабря 2016 года СМИ писали о случаях мошенничества с банковскими картами клиентов гостиничных сетей InterContinental Hotels Group (IHG), свидетельствующих о возможной утечке данных в отелях. На минувшей неделе британский оператор подтвердил факт утечки данных кредитных карт, затронувшей по меньшей мере десяток гостиниц.

 Согласно официальному заявлению IHG, PoS-серверы ресторанов и баров 12 отелей были инфицированы вредоносным ПО, предназначенным для хищения данных кредитных карт. Утечка затрагивает клиентов, пользовавшихся услугами отелей в период с августа по декабрь 2016 года. Похищенная информация включает данные, содержащиеся на магнитной полосе кредитных и дебетовых карт - имя владельца, номер карты, срок истечения действия карты и внутренний код верификации. В настоящее время полный масштаб утечки данных не выяснен, расследование продолжается.

За последние несколько лет от хакерских атак пострадало несколько крупных гостиничных сетей. К примеру, в конце 2015 года жертвой киберпреступников стала сеть отелей Hyatt. В том же году произошли утечки платежных данных клиентов сети отелей Hilton и Trump Hotel Collection.

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