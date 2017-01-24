Axoft начинает сотрудничество с RCNTEC по СХД "ПОЛИБАЙТ"

24.01.2017







Axoft, сервисный IT-дистрибутор на территории России и СНГ, и компания RCNTEC, российский разработчик масштабируемых облачных решений для бизнеса, заключили дистрибуторское соглашение, в рамках которого Axoft будет продвигать новый продукт — систему хранения данных "ПОЛИБАЙТ" (международное название - Resilient Cloud Storage).

Сотрудничество Axoft и RCNTEC позволит расширить число пользователей СХД "ПОЛИБАЙТ" и повысить узнаваемость продукта в среде поставщиков IT-решений и сервисов. Соглашение инициировано в связи с ростом интереса к СХД, вызванным, в свою очередь, подписанием в 2016 году "Пакета Яровой" и общим курсом страны на импортозамещение. Динамику спроса подтвердили и аналитические агенства. Так, по данным IDC, с начала 2016 года российский рынок СХД демонстрировал рост в денежном выражении: +7,1% в первом квартале, +23,2% — во втором, +3,8% — в третьем.

По мнению Axoft, СХД "ПОЛИБАЙТ" будет наиболее востребована среди заказчиков государственного, банковского, телекоммуникационного и промышленного секторов. На фоне конкурентов решение отличается оптимальным соответствием "цена-качество": продукт соответствует требованиям Минкомсвязи; собирается в России на собственных производственных мощностях вендора, что даёт не менее чем 20%-ое преимущество в стоимости; в решении реализована новая концепция "горизонтального масштабирования", которая обеспечивает гибкое наращивание мощностей от нескольких терабайт до сотен петабайт.

Axoft активно наращивает экспертизу по направлению СХД и готов предоставлять партнерам сопутствующие сервисы: продуктовый и технический консалтинг, финансовую и маркетинговую поддержку. Также вместе с вендором дистрибутор будет проводить для партнёров обучение и участвовать в организации пилотных проектов. "Появление в продуктовом портфеле Axoft системы хранения данных "Полибайт" - ещё один шаг в сторону усиления компетенций и расширения продуктовой линейки для ЦОД", - комментирует соглашение Иван Перов, менеджер по развитию бизнеса RCNTEC, Axoft.

"В ближайшие годы отечественный рынок поставщиков СХД будет меняется, что связано в первую очередь с государственными инициативами: "Пакетом Яровой", Поручением Президента РФ о производстве в России оборудования и ПО для хранения данных. Все это создаёт благоприятные условия для развития рынка СХД и расширения отечественных производств. Уверен, "ПОЛИБАЙТ" займет достойную позицию на рынке", — комментирует Михаил Прибочий, генеральный директор компании Axoft.

"Мы активно развиваем продукт нового типа в данном классе: горизонтально-масштабируемое решение, позволяющее строить облако любых масштабов в собственных центрах обработки данных. Среди ключевых преимуществ СХД "ПОЛИБАЙТ" — эффективность и простота работы с большими объёмами данных, что играет решающую роль при выборе продукта. Именно сотрудничество с таким крупным дистрибутором, как Axoft, позволит нам усилить влияние на ИТ-рынке и охватить максимально широкий круг заказчиков", — комментирует Денис Нештун, генеральный директор компании RCNTEC.

Заключение договора по СХД "ПОЛИБАЙТ" стало первым этапом сотрудничества двух компаний. В будущем Axoft намерен развивать продажи и других решений RCNTEC, в том числе сервиса двухфакторной аутентификации AUTH.AS и системы мониторинга информационной безопасности COMPLAUD.

Подробнее о СХД "ПОЛИБАЙТ"

Программно-аппаратный комплекс "ПОЛИБАЙТ" позволяет построить облачное хранилище объёмом до сотен петабайт и подходит для хранения любого трафика и данных. Это первая российская СХД с горизонтально-масштабируемой архитектурой и поддержкой всех современных протоколов, в том числе протокола S3, что позволяет уменьшить затраты на инфраструктуру хранения данных и легко стоить высокомасштабируемы информационные системы.

СХД "ПОЛИБАЙТ" обеспечивает надёжность хранения данных и высокое быстродействие даже при отказе отдельных носителей или модулей хранения, автоматически выполняет "самолечение" для восстановления избыточности и позволяет легко наращивать емкость благодаря автоматической балансировке данных на добавляемые модули хранения.

Решение соответствует требованиям Минкомсвязи. Включено в государственный реестр отечественного ПО.

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