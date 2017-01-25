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    Азербайджанские хакеры снова взломали аккаунты армян в Facebook

Азербайджанские хакеры снова взломали аккаунты армян в Facebook


25.01.2017

Азербайджанская хакерская группировка Anti-armenia Team в очередной раз заявила о себе. Член группировки под псевдонимом REYNCER получил доступ к 3000 учетных записей армянских пользователей соцсети Facebook. Хакеру удалось скомпрометировать пользовательские системы и установить на них кейлоггер, позволивший перехватить учетные данные для доступа к соцсети. На момент написания новости скомпрометированные учетные данные были заблокированы администрацией Facebook.

 Anti-armenia Team приурочила взлом к 20 января, считающийся в Азербайджане Днем скорби. прошлом году 20 января группировка атаковала 47 армянских сайтов, в том числе ресурс Министерства иностранных дел Армении.

Securitylab

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