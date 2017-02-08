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    Twitter внесет "антиоскорбительные" обновления

Twitter внесет "антиоскорбительные" обновления


08.02.2017

Twitter внесет "антиоскорбительные" обновления

Сервис микроблогов Twitter намеревается усилить борьбу с оскорблениями.

 Как сообщает RNS со ссылкой на материалы компании, для улучшения политики безопасности, которая была инициирована в ноябре 2017 года, со вторника Twitter вводит три новых обновления.

 Во-первых, компания будет предотвращать создание аккаунтов, которые заводятся с целью оскорбления. Во-вторых, при ответе на поисковые запросы Twitter будет отображать более безопасные результаты. В-третьих, администрация сервиса микроблогов намерена скрывать сообщения оскорбительного и грубого содержания.

 Отмечается в частности, что Twitter будет выявлять желающих завести аккаунт в соцсети, действие аккаунтов которых ранее уже замораживалось.

 Сообщается также, что Twitter работает над опцией "безопасного поиска", благодаря которой пользователь в результатах поиска не будет видеть твиты, содержащие потенциально опасный и оскорбительный контент, размещенный пользователями, чьи аккаунты ранее были заблокированы.

 Более того, в ближайшие недели Twitter введет функцию выявления и скрытия комментариев и ответов на твиты, которые потенциально могут оскорбить пользователей.

 Напомним, ранее стало известно, что Twitter запустит новые инструменты для борьбы с домогательствами и агрессивными высказываниями.

Лениздат

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