Подписан закон о персональных данных

08.02.2017







Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому усиливается административная ответственность за нарушение законодательства в области персональных данных.

В частности, поправки вносятся в статью 13.11 КоАП "Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)". В настоящее время она предусматривает предупреждение или административный штраф для граждан в размере от 300 до 500 рублей; для должностных лиц — от 500 рублей до 1 тысячи рублей; для юридических лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, передает РИА "Новости".

Исходя из текста закона, за обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных российским законодательством, либо обработку персональных данных, несовместимую с целями их сбора, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, будет грозить предупреждение или штраф для граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Должностным лицам может грозить штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а юрлицам — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Обработка персональных данных без письменного согласия их субъекта в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством, а также обработка персональных данных с нарушением установленных требований к составу сведений, включаемых в согласие субъекта на обработку его персональных данных, по новому закону, влечет штраф для граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; для юрлиц — от 15 тысяч до 75 тысяч рублей.

Также закон предусматривает штрафы за невыполнение оператором обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных. Данное нарушение повлечет предупреждение или штраф для граждан в размере от 700 до 1,5 тысяч рублей. Должностным лицам будет грозить штраф от 3 тысяч до 6 тысяч рублей. Для И. П. устанавливаются штрафы от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Напомним в конце декабря прошлого года стало известно, что Роскомнадзор в 2017 года начнет проверять компании на предмет выполнения закона о хранении персональных данных.

Ранее, в ноябре Роскомнадзор в связи с невыполнением требований обработки персональных данных россиян заблокировал деловую соцсеть LinkedIn. Решение суда вступило в законную силу: с 17 ноября LinkedIn внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных Роскомнадзора. После чего в соцсети заявили, что в течение ближайших месяцев Linkedin примет решение о своей дальнейшей работе на российском рынке и локализации данных российских пользователей.

Лениздат

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