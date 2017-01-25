ESET: 40% уязвимостей Windows обнаружено в браузерах

25.01.2017

ESET представила ежегодный отчет о кибератаках и уязвимостях в программных продуктах Microsoft Windows.

Традиционно большинство уязвимостей Windows приходится на веб-браузеры – 220 брешей было закрыто производителем в 2016 году.

В "слабом звене" предыдущего отчета – Internet Explorer – в отчетный период обнаружено 109 уязвимостей, что в два раза меньше, чем в 2015 году. В новом Microsoft Edge, браузере по умолчанию в Windows 10, закрыта 111 уязвимость. Важно отметить, что ни одна из уязвимостей Edge не использовалась в 2016 году в кибератаках до выхода закрывающих обновлений.

В три раза возросло число уязвимостей различных компонентов пользовательского режима Windows – 116 против 30 в 2015 году.

В целом, в 2016 году Microsoft закрыла 518 уязвимостей в программных продуктах. Примерно треть этих уязвимостей могла быть использована для удаленного исполнения вредоносного кода в зараженной системе.







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