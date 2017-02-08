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    ФСБ и МВД задержали еще девять хакеров, причастных к банковским кражам

ФСБ и МВД задержали еще девять хакеров, причастных к банковским кражам


08.02.2017

ФСБ и МВД задержали еще девять хакеров, причастных к банковским кражам

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел задержали еще девять подозреваемых по делу о крупной хакерской группировке, сообщает "Москва 24" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк. По версии следствия, они причастны к краже более чем миллиарда рублей с банковских счетов.

 Правоохранители предполагают, что задержанные состояли в группировке киберпреступников, которая действовала в 17 регионах России с 2013 по 2016 год. Деятельность хакеров пресекли в мае 2016 года.

 Задержания провели в пяти регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Тверской и Свердловской области. За полгода под арест взяли более 20 подозреваемых. По подсчетам следователей, в банде состояли около 50 человек.

 Преступники взламывали банковские системы, базы стретегически важных компаний и промышленных предприятий, запускали туда вирусы и забирали деньги и информацию.

 К уголовной ответственности уже привлекли 27 организаторов и участников группировки, из них 19 находятся под арестом.

 На новых подозреваемых правоохранители вышли в ходе расследования к началу 2017 года.

Сomputerworld

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