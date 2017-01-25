Укравший личные данные звезд хакер осужден на 9 месяцев тюрьмы

25.01.2017







Федеральный суд в Лос-Анджелесе вынес обвинительный приговор в отношении 29-летнего жителя Чикаго Эдварда Маерчика (Edward J. Majerczyk), признавшего себя виновным в хищении персональных данных знаменитостей из iCloud. Суд приговорил хакера к 9 месяцам лишения свободы, сообщает издание The Chicago Sun-Times.

Маерчик был задержан сотрудниками ФБР летом минувшего года в рамках расследования скандального дела, получившего название Celebgate, когда в Сеть утекли личные фото и переписка звезд. Маерчику были предъявлены обвинения в осуществлении несанкционированного доступа к более чем 300 учетным записям в Apple iCloud и Gmail, в том числе принадлежащим по меньшей мере 30 известным лицам.

По данным следствия, с 2013 по 2014 годы хакер рассылал своим жертвам фишинговые письма, якобы от интернет-провайдера с просьбой предоставить свои логины и пароли. Таким образом Маерчик получал доступ к личной информации пользователей, в том числе фотографиям интимного характера.

Суд также обязал осужденного выплатить компенсацию в размере $5,7 тыс. одной из жертв взлома (имя не разглашается).

В марте 2016 года еще один хакер, Райан Коллинз (Ryan Collins), признал себя виновным во взломе учетных записей звезд шоу-бизнеса в сервисах iCloud и Gmail. В октябре того же года суд приговорил Коллинза к тюремному заключению на срок 18 месяцев.

Securitylab

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