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    СМИ рассказали об атаке хакеров ИГ на сайты британской системы здравоохранения

СМИ рассказали об атаке хакеров ИГ на сайты британской системы здравоохранения


08.02.2017

СМИ рассказали об атаке хакеров ИГ на сайты британской системы здравоохранения

Сайты национальной системы здравоохранения Британии подверглись атаке хакеров, связанных с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство". Об этом со ссылкой на Independent сообщает РИА "Новости".

Как выяснило издание, члены группировки из Туниса Tunisian Fallaga Team заявили, что эта кибератака стала ответом на агрессию Запада на Ближнем Востоке, и разместили на взломанных сайтах кадры насилия во время боевых действий в Сирии.

 По данным газеты, шесть сайтов были атакованы три недели назад. Подробности взлома умалчиваются по соображениям безопасности.

 В течение последних 18 месяцев хакеры из Туниса атаковали системы и других стран, отмечает издание. Причем наиболее активными атаки стали после нападения на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже. Целью хакеров стали организации, которые осуждали убийство журналистов журнала.

 Нападение на редакцию Charlie Hebdo в Париже произошло 7 января 2015 года, когда двое ворвались в офис издания и расстреляли 11 человек. Через два дня главные подозреваемые в совершении теракта, братья Саид и Шериф Куаши, были уничтожены силовиками.

Лениздат

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