    Компьютерная система ВС Швеции вышла из строя из-за кибератаки

Компьютерная сеть вооруженных сил Швеции подверглась масштабной кибератаке, из-за которой пришлось отключить систему Caxcis IT, используемую в военных учениях. Об этом сообщает местное издание Aftonbladet. Компьютерная сеть вооруженных сил Швеции подверглась масштабной кибератаке, из-за которой пришлось отключить систему Caxcis IT, используемую в военных учениях. Об этом сообщает местное издание Aftonbladet. Официальный представитель ВС Швеции Филип Симон (Philip Simon) подтвердил инцидент и сообщил, что атака повлияла на Caxcis IT, работа которой не возобновится, пока не будут предприняты меры по ее укреплению. Симон отказался раскрывать информацию о том, когда произошел инцидент, или кто может стоять за кибератакой. Как полагают аналитики Радиокоммуникационной службы шведской обороны, атака могла быть осуществлена как с целью сбора секретных данных, так и для подключения компьютеров ВС к атакам на ресурсы других стран. Securitylab Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

