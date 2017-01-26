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    Компьютерная система ВС Швеции вышла из строя из-за кибератаки

Компьютерная система ВС Швеции вышла из строя из-за кибератаки


26.01.2017

Компьютерная система ВС Швеции вышла из строя из-за кибератаки

Компьютерная сеть вооруженных сил Швеции подверглась масштабной кибератаке, из-за которой пришлось отключить систему Caxcis IT, используемую в военных учениях. Об этом сообщает местное издание Aftonbladet.

Официальный представитель ВС Швеции Филип Симон (Philip Simon) подтвердил инцидент и сообщил, что атака повлияла на Caxcis IT, работа которой не возобновится, пока не будут предприняты меры по ее укреплению. Симон отказался раскрывать информацию о том, когда произошел инцидент, или кто может стоять за кибератакой.

 Как полагают аналитики Радиокоммуникационной службы шведской обороны, атака могла быть осуществлена как с целью сбора секретных данных, так и для подключения компьютеров ВС к атакам на ресурсы других стран.

Securitylab

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