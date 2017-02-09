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    ИБ-экспертов обяжут получать сертификат для работы в госорганах

ИБ-экспертов обяжут получать сертификат для работы в госорганах


09.02.2017

ИБ-экспертов обяжут получать сертификат для работы в госорганах

Министерство труда РФ совместно с Банком России работают над особыми квалификационными требованиями для специалистов в области кибербезопасности. Для работы в госорганах ИБ-эксперты должны будут получать сертификат, но для коммерческих компаний наличие такого документа необязательно, пишут "Известия".

 Разработкой профессионального стандарта для специалистов по кибербезопасности занимаются Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Центробанк, Минобрнауки и Минтруда.

 Как указывается в документе Минтруда, от специалиста требуется знание криптографии, теории алгоритмов, кодов, математической логики и законов об информации. Помимо прочего, эксперт должен уметь обнаруживать, классифицировать и противодействовать киберугрозам, выявлять уязвимости, восстанавливать систему после кибератак, самостоятельно проводить тестовые взломы и расследования киберинцидентов. Кроме того, специалист должен пройти курсы повышения квалификации и получить соответствующий сертификат.

 В настоящее время правом выдавать сертификаты обладают три организации: межрегиональная общественная организация "Ассоциация защиты информации", федеральное учебно-методическое объединение "Информационная безопасность", а также Академия ФСБ.

 По словам одного из источников "Известий", сертификат станет обязательным при найме сотрудников во всех министерствах и федеральных службах. Причем его наличие будет обязательным условием как для соискателей на должность, так и для действующих сотрудников. Как подсчитал глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, переподготовка одного специалиста обойдется госорганам в порядка 100 - 200 тыс. рублей.

Securitylab

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