ESET: не доверяйте зимним распродажам на Facebook

09.02.2017







Специалисты ESET обнаружили новую спам-кампанию на Facebook. Мошенники опустошают телефонные счета жертв, подписывая их на платные SMS-сервисы.

Потенциальная жертва получает приглашение в группу, где раздаются "подарочные сертификаты Winter Edition" на зимние коллекции одежды и обуви в магазинах Zara, Cropp и др. Вступив в группу, пользователь может перейти на сайт мошенников для выбора "подарка".

Проблемы начинаются в момент активации "сертификата". Для этого пользователь должен оставить номер мобильного телефона и ввести код, полученный в SMS, в специальную форму на сайте. При этом стоимость одного сообщения – 400-500 рублей, а упомянутые сети магазинов о существовании сертификатов не подозревают.

Специалисты ESET обнаружили группы на Facebook на английском и польском языках. Тем не менее, мошенническая схема может быть использована для любой аудитории – локализация контента не занимает много времени.

ESET рекомендует игнорировать спам в соцсетях и регулярно обновлять настройки конфиденциальности, в частности, взаимодействия с группами.

Добавить комментарий