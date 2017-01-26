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    Сайт "Доктор Веб" подвергался DDoS-атаке

Сайт "Доктор Веб" подвергался DDoS-атаке


26.01.2017

Сайт "Доктор Веб" подвергался DDoS-атаке

Компания "Доктор Веб" — российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web — сообщает о проводившейся DDoS-атаке на свой корпоративный сайт, в связи с чем некоторые онлайн-сервисы были временно недоступны. Наши специалисты сделали все возможное для скорейшего восстановления доступности сайта и всех его ресурсов.

Обращаем ваше внимание на то, что DDoS-атака не несет опасности для личных данных пользователей или каких-либо ресурсов компании, так как представляет собой большое количество автоматически сгенерированных запросов к сетевому ресурсу с целью затруднить к нему доступ. Внутренние ресурсы компании также не испытывают перебоев в работе, так что вирусные базы составляются и обновляются оперативно, защите наших пользователей от вредоносного программного обеспечения ничто не угрожает.

Администрация веб-сайта и компания "Доктор Веб" приносит свои извинения временные неудобства.

"Доктор Веб" напоминает: массированные DDoS-атаки обычно проводятся с зараженных вредоносным программным обеспечением компьютеров и устройств, поэтому для сокращения количества кибератак на сайты необходимо регулярно проверять любые компьютеры, имеющие доступ в сеть, антивирусом. Периодическую проверку можно проводить бесплатной утилитой Dr.Web CureIt! даже при наличии на компьютере других антивирусов. Если устройство (в том числе так называемые устройства "Интернета вещей", подверженные заражению троянцем семейства Linux.Mirai, исходный код которого был опубликован в Интернете) не позволяет установку полнофункционального антивируса, с помощью Антивируса Dr.Web для Linux можно проверять их по SSH. Также не забывайте изменять заводские настройки доступа на устройства и ставить на них нестандартные пароли.

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