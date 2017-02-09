 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Магаданец заплатит 1 млн руб. за распространение пиратского ПО

Магаданец заплатит 1 млн руб. за распространение пиратского ПО


09.02.2017

Магаданец заплатит 1 млн руб. за распространение пиратского ПО

В Магадане вступил в силу приговор за нелегальное использование объектов авторского права, вынесенный 24-летнему местному жителю.

 Как сообщает пресс-служба УМВД России по Магаданской области, мужчина скопировал из интернета программное обеспечение производства крупных корпораций, не предназначенное для свободного распространения. Магаданец выложил программы в локальной сети и предоставил доступ к ним всем желающим. Более того, он также разместил инструмент для обхода средств защиты компьютерной информации.

 Следственное управление УМВД России по Магаданской области возбудило уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 146 Уголовного кодекса РФ "Нарушение авторских прав, совершенное в особо крупном размере". Согласно вердикту магаданского городского суда, преступник получил два года и три месяца условно с испытательным сроком два года. "Пират" также должен возместить ущерб в размере 1,147 млн руб.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.