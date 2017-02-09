Магаданец заплатит 1 млн руб. за распространение пиратского ПО

09.02.2017







В Магадане вступил в силу приговор за нелегальное использование объектов авторского права, вынесенный 24-летнему местному жителю.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Магаданской области, мужчина скопировал из интернета программное обеспечение производства крупных корпораций, не предназначенное для свободного распространения. Магаданец выложил программы в локальной сети и предоставил доступ к ним всем желающим. Более того, он также разместил инструмент для обхода средств защиты компьютерной информации.

Следственное управление УМВД России по Магаданской области возбудило уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 146 Уголовного кодекса РФ "Нарушение авторских прав, совершенное в особо крупном размере". Согласно вердикту магаданского городского суда, преступник получил два года и три месяца условно с испытательным сроком два года. "Пират" также должен возместить ущерб в размере 1,147 млн руб.

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