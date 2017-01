Хакер продает данные 1 млрд китайских и 127 млн американских пользователей Tweet

Хакер под псевдонимом DoubleFlag продает в даркнете огромный массив данных пользователей крупных китайских и американских операторов связи. Хакер под псевдонимом DoubleFlag продает в даркнете огромный массив данных пользователей крупных китайских и американских операторов связи. Первыми хакер выставил на продажу базы данных ряда китайских интернет-гигантов, в том числе NetEase, Tencent и Letter Network Information Technology. Дамп, названный продавцом "Большая азиатская утечка" (The Big Asian Leak), содержит данные более 1 млрд пользователей и является одним из крупнейших, выставленных на продажу в даркнете. Как сообщается в описании товара, некоторые учетные данные хранятся в открытом виде, а некоторые пароли захэшированы с помощью MD5 – алгоритма, который легко взломать. Этот же дамп содержит учетные данные пользователей Yahoo.co.jp, Yahoo.com.cn, yahoo.com.tw, Gmail.com, китайского Hotmail, MSN и Live. Помимо данных китайских пользователей, DoubleFlag выставил на продажу информацию порядка 127 млн граждан США, похищенную у крупного американского оператора связи United States Cellular Corporation (U.S. Cellular). По заверению хакера, представленные данные актуальны на январь 2017 года и никогда раньше не продавались в интернете. Дамп содержит такие сведения, как полные имена и фамилии пользователей, адреса проживания и номера телефонов. Стоимость товара составляет $500. Сотрудники издания HackRead попытались связаться с U.S. Cellular и подтвердить (или опровергнуть) факт утечки данных ее клиентов, но безуспешно. Алексей Кондрашов, исп. директор Директ ИНФО Думаю, такая база интересна в первую очередь спамерам занимающимся SMS рассылкой (скорее всего за пределами США). Чисто теоретически, если соединить ее с другими базами данных включающих такие параметры как соц. дем, она может быть интересна и рекламных агентам занимающимся прямыми телефонными продажами. Указанная сейчас стоимость (500 долларов) более чем доступна и скорее всего данная цена будет в последующем падать. По поводу заинтересованности спецслужб - почему бы и нет. Как доп источник информации она интересна всем. Как вариант - может быть мы увидим веб проекты выкладывающие информацию из этой базы в открытом доступе и живущих на рекламу с этого. Securitylab Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

