Приморских бизнесменов шантажирует хакер

26.01.2017







Неизвестный шантажист вымогает деньги у бизнесменов из Владивостока. Преступник связывается с предпринимателями и заявляет, что взломал электронную почту местного нотариуса и получил доступ к большому объему персональных данных его клиентов. За сохранение информации в тайне и предотвращение ее дальнейшего распространения шантажист требует у бизнесменов отступные, сообщает "Восток-Медиа".

Как заявил предполагаемый хакер одному из предпринимателей Владивостока, сначала он уведомил о взломе самого нотариуса и потребовал за свое молчание кругленькую сумму. Юрист не пошел на сделку, и преступник переключился на его клиентов. Если предприниматель не может заплатить, он должен надавить на нотариуса и заставить пойти на условия шантажиста. В противном случае злоумышленник пригрозил обнародовать полученную информацию, которой наверняка заинтересуются всякого рода мошенники.

По словам предпринимателя из Владивостока Юлии Беликовской, использование преступниками чужих данных в своих целях – случай нередкий. "Преступники могут от твоего имени взять кредит, зарегистрировать компанию либо попытаться захватить твой бизнес или имущество", – сообщила Беликовская.

Другому приморскому предпринимателю шантажист заявил, что в случае отказа платить он зарегистрирует на имя бизнесмена учетные записи, где будет публиковать детскую порнографию, а также покупать от его имени наркотики.

Securitylab

Добавить комментарий