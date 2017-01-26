Киберпреступники атаковали сайт Росгвардии

26.01.2017







Официальный сайт национальной гвардии РФ подвергся мощной DDoS-атаке. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства, атака началась в среду, 25 января, приблизительно в 17:00 по московскому времени. Примерно в это время ресурс стал работать с перебоями, и при попытке его открыть появлялось сообщение: "Сайт закрыт на техническое обслуживание".

Как выяснили эксперты управления связи Росгвардии, к сбою в работе привели множественные сетевые запросы. В четверг, около 2:00, специалисты обнаружили и заблокировали порядка 450 использовавшихся в атаке уникальных IP-адресов. Далее их количество увеличилось до 7800. Сейчас проводятся работы по отражению атаки и восстановлению работы сайта.

Securitylab

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