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    Эксперты сообщили о новом методе распространения вымогателя Crysis

Эксперты сообщили о новом методе распространения вымогателя Crysis


10.02.2017

В сентябре минувшего года специалисты компании Trend Micro зафиксировали вредоносную кампанию, направленную на организации в Австралии и Новой Зеландии, в рамках которой злоумышленники использовали брутфорс-атаки по RDP для распространения вымогательского ПО Crysis. Спустя несколько месяцев кампания продолжает оставаться активной. Более того, число атак, зафиксированных в январе 2017 года удвоилось по сравнению с показателем конца минувшего года. Основная часть атак нацелена на организации в сфере здравоохранения в США.

 Как полагают исследователи, организатором сентябрьской и январской кампаний является одна и та же группа злоумышленников. Инфицирование компьютеров осуществляется с помощью соединения "Удаленный рабочий стол" в Windows. Атакующие пытаются взломать RDP-соединение, используя распространенные пары логинпароль. В случае определения правильной комбинации злоумышленники получают доступ к целевой системе и заражают ее вымогательским ПО Crysis.

 Первые версии Crysis появились летом 2016 года. Данное семейство вымогателей способно шифровать файлы на жестких, съемных и сетевых дисках. За восстановление файлов злоумышленники требуют от €400 до €900 в биткойнах.

Securitylab

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