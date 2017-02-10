Обнаружено новое семейство троянов удаленного доступа

10.02.2017







Команда Cisco Talos обнаружила новое семейство троянов удаленного доступа, использующее прокси-сервисы Tor2Web для перенаправления трафика с инфицированных хостов на серверы в "луковой" сети. Вредонос носит название Athena, однако исследователи переименовали его в AthenaGo, чтобы не возникало путаницы с вредоносным ПО для DDoS-атак Athena, обнаруженным несколько лет назад.

AthenaGo обладает рядом отличий от других RAT. Прежде всего, это первый троян удаленного доступа, написанный на языке Go. Распространение вредоноса осуществляется посредством спам-рассылки. На данный момент атаки затрагивают только пользователей в Португалии. Письма содержат документ Microsoft Word с вредоносным макросом, при активации которого на компьютер жертвы загружается и устанавливается троян AthenaGo.

После установки на системе вредонос связывается с управляющим сервером и запрашивает команды для выполнения на зараженном компьютере. По словам исследователей, пока вредонос может выполнять только шесть команд, но их более чем достаточно для нанесения масштабного ущерба.

Связь с C&C-сервером осуществляется через сервис tor2web.org service (прокси, перенаправляющий трафик из "публичного" интернета в сеть Tor без необходимости установки пакета Tor). Таким образом, в отличие от остального вредоносного ПО, скрывающего свои C&C-серверы в Tor, AthenaGo не требуется устанавливать клиент Tor на каждом инфицированном компьютере.

Securitylab

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