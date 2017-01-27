Мошенники используют вредоносные плагины для кражи данных

27.01.2017







Свыше 80 тыс. сайтов распространяют вредоносные плагины, через которые хакеры похищают данные о банковских картах и другую конфиденциальную информацию. К примеру, установив на мобильное устройство или компьютер плагины, позволяющие следить за курсом валют, прогнозом погоды и так далее, пользователь предоставляет мошенникам доступ к своим конфиденциальным данным (паролям, логинам, сведениям о банковских картах и пр.). Как рассказали "Известиям" специалисты компании "Яндекс", от данного вида мошенничества пострадало несколько миллионов пользователей в России.

По оценкам "Яндекса", в среднем 29% пользователей компьютеров и 6% владельцев мобильных устройств игнорируют предупреждения об угрозе при загрузке расширений. С проблемами ежемесячно сталкиваются 1,24 млн человек, причем вредоносные расширения были обнаружены даже в популярных магазинах приложений. Представители Apple и Google отказались от комментариев.

Жертва может установить вредоносный плагин, думая, что это антивирус (например, когда в браузере появляются предупреждения о заражении устройства, настоятельно рекомендующие установить антивирус). После установки вредоносный плагин начнет красть конфиденциальные данные, считывая введенную информацию или подменяя банковскую форму на сайте, которому пользователь доверяет.

По словам экспертов, антивирусные решения не детектируют вредоносные плагины, поэтому подобные программы наносят больше урона, чем обычное вредоносное ПО, поскольку имеют доступ ко всему происходящему на странице браузера.

Многие пользователи загружают плагины из непроверенных источников, а при установке расширений не обращают внимание на разрешения, запрашиваемые программой. Кроме того, при скачивании плагинов пользователи нередко ставят флажки во всех окнах, и в результате вредоносное ПО инфицирует браузер.

Securitylab

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