 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Мошенники используют вредоносные плагины для кражи данных

Мошенники используют вредоносные плагины для кражи данных


27.01.2017

Мошенники используют вредоносные плагины для кражи данных

Свыше 80 тыс. сайтов распространяют вредоносные плагины, через которые хакеры похищают данные о банковских картах и другую конфиденциальную информацию. К примеру, установив на мобильное устройство или компьютер плагины, позволяющие следить за курсом валют, прогнозом погоды и так далее, пользователь предоставляет мошенникам доступ к своим конфиденциальным данным (паролям, логинам, сведениям о банковских картах и пр.). Как рассказали "Известиям" специалисты компании "Яндекс", от данного вида мошенничества пострадало несколько миллионов пользователей в России.

По оценкам "Яндекса", в среднем 29% пользователей компьютеров и 6% владельцев мобильных устройств игнорируют предупреждения об угрозе при загрузке расширений. С проблемами ежемесячно сталкиваются 1,24 млн человек, причем вредоносные расширения были обнаружены даже в популярных магазинах приложений. Представители Apple и Google отказались от комментариев.

 Жертва может установить вредоносный плагин, думая, что это антивирус (например, когда в браузере появляются предупреждения о заражении устройства, настоятельно рекомендующие установить антивирус). После установки вредоносный плагин начнет красть конфиденциальные данные, считывая введенную информацию или подменяя банковскую форму на сайте, которому пользователь доверяет.

 По словам экспертов, антивирусные решения не детектируют вредоносные плагины, поэтому подобные программы наносят больше урона, чем обычное вредоносное ПО, поскольку имеют доступ ко всему происходящему на странице браузера.

 Многие пользователи загружают плагины из непроверенных источников, а при установке расширений не обращают внимание на разрешения, запрашиваемые программой. Кроме того, при скачивании плагинов пользователи нередко ставят флажки во всех окнах, и в результате вредоносное ПО инфицирует браузер.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.