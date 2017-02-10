INSPACE FORUM вновь соберет лидеров космического рынка России
10.02.2017
3 марта в Москве состоится одно из главных событий российской коммерческой космонавтики — INSPACE FORUM 2017. В этом году уже второй по счету форум пройдет в конгресс-центре "Технополис" и будет посвящен аэрокосмическому предпринимательству во всех его аспектах, исследованию новых рынков, технологических трендов, прибыльных кейсов и новых бизнес-моделей.
Одна из главных целей INSPACE FORUM— содействие технологическим предпринимателям в поиске новых возможностей для развития, встречах с инвесторами, клиентами, партнерами и правительственными официальными лицами.
В этом году мероприятие будет условно разделено на три зоны: конференция, шоу-рум и демозона.
Конференция
Основная программа конференции пройдет в формате дискуссионных панелей, насыщенных аналитическими сведениями, которые помогут коммерческим, военным, государственным структурам в управлении бизнесом в постоянно развивающемся аэрокосмическом секторе.
Ключевые темы:
Авиация и космос: как действующие игроки рынка и стартапы будут работать сообща, а не конкурировать друг с другом.
Российская космонавтика: выбирая путь в будущее.
Коммерческие эксперименты на МКС – путь к производству на орбите?
Риски и безопасность для граждан и бизнеса: что может предложить космос?
Колонизация космоса: расселение в космосе от фантазий и теорий к программам и практике.
Проекты в области новых средств выведения: возвращаемые ступени.
В числе спикеров:
- Игорь Буренков (директор по коммуникациям ГК "Роскосмос").
- Николай Севастьянов (генеральный конструктор ОАО "Газпром космические системы").
- Rene Pischel (Глава представительства в России "European Space Agency")
- Владимир Терехов (глава "Airbus Defence and Space Russia").
- Владимир Махов (основатель инвестиционного фонда "Bard Worldwide").
- Алия Прокофьева (партнер ГК "Галактика").
- Юсеф Хесуани (Управляющий партнёр 3D Bioprinting Solutions)
- Павел Пушкин (Генеральный директор ООО "КосмоКурс")
- Алексей Беляков (вице-президент Фонда "Сколково").
- Сергей Иванов (генеральный директор Dauria Aerospace).
- Александр Семёнов (Главный конструктор ООО "ИСОН")
- Игорь Маринин (Основатель и редактор журнала "Новости Космонавтики")
- Сергей Кричевский (Стратегическое общественное движение "Россия 2045")
- Игорь Афанасьев (Редактор "Новости Космонавтики")
В рамках INSPACE FORUM 2017 будет представлена экспозиция с новыми разработками ракетно-космической техники, спутниковых технологий, программного обеспечения и комплектующих от ведущих частных компаний и молодых стартапов. Здесь посетители смогут узнать о новых разработках, найти деловых партнеров и отследить последние тенденции рынка. Отдельным сегментом экспозиции будет представлена VR-зона, где все желающие получат возможность окунуться в мир виртуальной реальности и лично убедиться в преимуществах применения этой технологии в аэрокосмическом секторе.
Шоу-рум
В шоу-руме будут представлены интересные доклады от представителей различных космических стартапов, мастер-классы по спутникостроению, а также интересные лекции от известных популяризаторов космонавтики.
Спикеры – об INSPACE FORUM
Сергей Жуков (руководитель рабочей группы Aeronet в НТИ):
"Первый INSPACE FORUM собрал внятных людей, для которых частная космонавтика – не пустой звук или диковинка. Темы докладов были интересны, а дискуссии – содержательны.
Надеюсь, что с помощью этого и других форумов российская частная космонавтика будет убедительно показывать, что она есть не только в лабораториях, но и на рынке, что она выходит из детского возраста и начинает работать и конкурировать по-взрослому".
Павел Пушкин (генеральный директор ООО "КосмоКурс"):
"Такие мероприятия позволяют организовать общение многих заинтересованных сторон, где все могут быть услышанными. Надеюсь, в этом году форум принесёт больше интересных новостей о событиях в частной космонавтике. Может быть, удастся достичь договорённостей о пути дальнейшего развития и взаимодействия. В будущем ожидаю, что на каждом форуме будут подписываться соглашения и контракты, которые станут подтверждением развития частной космонавтики в Российской Федерации".
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте inspaceforum.ru