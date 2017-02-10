INSPACE FORUM вновь соберет лидеров космического рынка России

10.02.2017





3 марта в Москве состоится одно из главных событий российской коммерческой космонавтики — INSPACE FORUM 2017. В этом году уже второй по счету форум пройдет в конгресс-центре "Технополис" и будет посвящен аэрокосмическому предпринимательству во всех его аспектах, исследованию новых рынков, технологических трендов, прибыльных кейсов и новых бизнес-моделей.

Одна из главных целей INSPACE FORUM— содействие технологическим предпринимателям в поиске новых возможностей для развития, встречах с инвесторами, клиентами, партнерами и правительственными официальными лицами.

В этом году мероприятие будет условно разделено на три зоны: конференция, шоу-рум и демозона.

Конференция

Основная программа конференции пройдет в формате дискуссионных панелей, насыщенных аналитическими сведениями, которые помогут коммерческим, военным, государственным структурам в управлении бизнесом в постоянно развивающемся аэрокосмическом секторе.

Ключевые темы:

Авиация и космос: как действующие игроки рынка и стартапы будут работать сообща, а не конкурировать друг с другом.

Российская космонавтика: выбирая путь в будущее.

Коммерческие эксперименты на МКС – путь к производству на орбите?

Риски и безопасность для граждан и бизнеса: что может предложить космос?

Колонизация космоса: расселение в космосе от фантазий и теорий к программам и практике.

Проекты в области новых средств выведения: возвращаемые ступени.

В числе спикеров:

- Игорь Буренков (директор по коммуникациям ГК "Роскосмос").

- Николай Севастьянов (генеральный конструктор ОАО "Газпром космические системы").

- Rene Pischel (Глава представительства в России "European Space Agency")

- Владимир Терехов (глава "Airbus Defence and Space Russia").

- Владимир Махов (основатель инвестиционного фонда "Bard Worldwide").

- Алия Прокофьева (партнер ГК "Галактика").

- Юсеф Хесуани (Управляющий партнёр 3D Bioprinting Solutions)

- Павел Пушкин (Генеральный директор ООО "КосмоКурс")

- Алексей Беляков (вице-президент Фонда "Сколково").

- Сергей Иванов (генеральный директор Dauria Aerospace).

- Александр Семёнов (Главный конструктор ООО "ИСОН")

- Игорь Маринин (Основатель и редактор журнала "Новости Космонавтики")

- Сергей Кричевский (Стратегическое общественное движение "Россия 2045")

- Игорь Афанасьев (Редактор "Новости Космонавтики")

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Чем удивит демозона

В рамках INSPACE FORUM 2017 будет представлена экспозиция с новыми разработками ракетно-космической техники, спутниковых технологий, программного обеспечения и комплектующих от ведущих частных компаний и молодых стартапов. Здесь посетители смогут узнать о новых разработках, найти деловых партнеров и отследить последние тенденции рынка. Отдельным сегментом экспозиции будет представлена VR-зона, где все желающие получат возможность окунуться в мир виртуальной реальности и лично убедиться в преимуществах применения этой технологии в аэрокосмическом секторе.

Шоу-рум

В шоу-руме будут представлены интересные доклады от представителей различных космических стартапов, мастер-классы по спутникостроению, а также интересные лекции от известных популяризаторов космонавтики.

Спикеры – об INSPACE FORUM

Сергей Жуков (руководитель рабочей группы Aeronet в НТИ):

"Первый INSPACE FORUM собрал внятных людей, для которых частная космонавтика – не пустой звук или диковинка. Темы докладов были интересны, а дискуссии – содержательны.

Надеюсь, что с помощью этого и других форумов российская частная космонавтика будет убедительно показывать, что она есть не только в лабораториях, но и на рынке, что она выходит из детского возраста и начинает работать и конкурировать по-взрослому".

Павел Пушкин (генеральный директор ООО "КосмоКурс"):

"Такие мероприятия позволяют организовать общение многих заинтересованных сторон, где все могут быть услышанными. Надеюсь, в этом году форум принесёт больше интересных новостей о событиях в частной космонавтике. Может быть, удастся достичь договорённостей о пути дальнейшего развития и взаимодействия. В будущем ожидаю, что на каждом форуме будут подписываться соглашения и контракты, которые станут подтверждением развития частной космонавтики в Российской Федерации".

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте inspaceforum.ru

Организатор – компания Smile-Expo https://smileexpo.ru

Партнер: Фонд "Сколково".

Дата: 3 марта 2017г.

Время: 10:00 — 19:00

Место: Технополис "Москва", г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42 корп. 13

Организатор: выставочная компания Smile-Expo https://www.smileexpo.ru

Аккредитация для СМИ обязательна

Сабина Фарзалиева PR-менеджер "INSPACE FORUM" E-mail: s.farzalieva@smileexpo.ru

Skype: s.farzalieva@smileexpo.ru

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