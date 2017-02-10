Названы лучшие антивирусы года

10.02.2017







Лаборатория AV-Test на прошлой неделе объявила, что лучшую защиту потребительского уровня обеспечивает Norton Security 2016 фирмы Symantec.

При этом защита (Protection) - лишь одна из категорий, по которым AV-Test оценивает возможности тестируемых антивирусов. Kaspersky Internet Security, например, получила AV-Test Award в категориях юзабилити и производительности, в то время как Avira Antivirus Pro продемонстрировала лучшие результаты в категории "Восстановление данных" (Repair).

В свою очередь, корпоративные продукты "Лаборатории Касперского" взяли верх во всех категориях; Endpoint Security и Small Office Security награждены за лучшую защиту, лучшую производительность и удобство использования. Symantec Endpoint Protection также получил награду за лучшую защиту корпоративных пользователей.

Что касается восстановления данных, то здесь вместе с Avira был награждён и Kaspersky Virus Removal Tool.

AV-Test Awards - это суммарные результаты исследований антивирусных пакетов на разных версиях Windows (7, 8.1, 10) в течение второй половины 2016 года.

Награда AV-Comparatives: не великие, а просто выдающиеся

Лаборатория AV-Comparatives поставила на первое место Avira Antivirus Pro 2016 - именно этот пакет назван лучшим продуктом года.

При этом результаты, продемонстрированные пакетами Avira, Bitdefender и "Лаборатории Касперского", оказались настолько близкими, что в AV-Comparatives даже создали специальную категорию "Outstanding

Products" ("Выдающиеся продукты"), в которой и оказались разработки BitDefender и Касперского.

В категорию Top-Rated также попали разработки Emsisoft, ESET, Tencent и ThreatTrack VIPRE: эти пакеты уступают по возможностям лидерам, но также демонстрируют неплохие результаты.

Методология AV-Comparatives заметно отличается от тестирования AV-Test; например, "Real-World Protection" ("Защита в реальных условиях") - это отдельная от остальных категория.

Между тем, компания Symantec уже четыре года отказывается предоставлять свои продукты на тестирование AV-Comparatives, утверждая, что ни один из тестов этой лаборатории не отвечает реальным возможностям разработок Symantec по защите клиентов.

Возможно, при наличии продуктов Symantec в тестах картина могла быть иной.

"Ни один тест не является истиной в последней инстанции, - говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании "Монитор безопасности". - Некоторые тестовые лаборатории могут стремиться к тому, чтобы в своих сценариях тестирования максимально имитировать действия реальных пользователей, некоторые просто проверяют, сколько зловредов выявляют те или иные защитные решения, и сколько ложных срабатываний они выдают в процессе. Необходимо иметь в виду, что постоянно появляются новые киберугрозы, так что набор вредоносных программ, которые использовались в тестах, например, в декабре, в феврале уже может быть совершенно не актуален. Тем не менее, подобные тесты ценны уже тем, что помогают системным администраторам и конечным пользователям лучше ориентироваться в текущей ситуации при выборе защитного решения для своей компании или для самих себя".

Cnews

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