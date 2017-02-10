Россия и Германия создадут "горячую линию" по кибербезопасности

10.02.2017







Россия и Германия собираются создать совместную горячую линию для обсуждения происшествий в сфере кибербезопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских.

К очередному раунду переговоров по информационной безопасности по линии ведомств должны появиться конкретные предложения, "чтобы исключить возможность каких-либо обвинений и начать сотрудничать". По словам Крутских, в данном случае речь идет о наработках "линий прямой связи для оперативного обмена информацией в случае инцидентов, связанных с кибербезопасностью".

Второй блок предложений касается выработки двусторонних мер доверия: "необходимо проработать меры предотвращения инцидентов, недопущения инцидентов в киберпространстве друг друга", — подчеркнул Крутских, также добавив, что российская и немецкая стороны договорились "более тесно сотрудничать в рамках международных организаций" — прежде всего ОБСЕ и ООН, в части выработки правил ответственного поведения государств в информационном пространстве.

Очередной раунд консультаций про проблемам кибербезопасности должен состояться не позднее июля 2017 года.

Сomputerworld

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